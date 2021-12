Philippe MANFREDINI

Directeur Commercial Export avec expériences sur le marché français

Très à l’aise en communication orale (et écrite) en plusieurs langues: Français, Anglais, Allemand, Italien, Espagnol, Portugais et notions de Néerlandais

Plus de 20 ans d'expériences dans le monde des Vins - Spiritueux et Agro-alimentaire

Excellentes connaissances des marchés: Europe, Amérique Nord et Sud, Caraïbes et Afrique.

Management d’équipes commerciales et administratives

Pilotage de la Politiques Commerciales, en relation avec la Direction Générale, Marketing et Production.

Gestion des Budgets commerciaux et communication

Autonomie, dynamisme, rigueur, organisation, négociation

Bonne maitrise de Word, Excel, Powerpoint et de l’outil informatique en général





Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Budgets

Commercial export

Management

Techniques de vente

Direction commerciale

Négociation commerciale

Développement commercial

Communication

Triple DES