Philippe PINEAU

Bien qu'attaché à développer ma structure, je reste Offreur de Compétences dans la recherche d'un challenge et de relations humaines dans une entreprise structurée ...



Responsable de centre de profit/d'agence ou adjoint à un dirigeant de PME , Directeur commercial, , Responsable de réseau, Responsable ADV, le titre importe peu...



Mon objectif : dans un environnement tourmenté et évolutif, apporter à l'entreprise l'expérience et l'adaptabilité d'un cadre orienté commercial à "l'esprit PME": rigueur, pragmatisme, sens du client et de l'autre, dynamisme orienté résultat et réactivité.



De la filiale de grand groupe à la petite entreprise, de la GSA-GSB, la distribution spécialisée au BtoB et aux collectivités territoriales, de la lessive à la fourniture de bureau en passant par le câble électrique,

quelque soit l'environnement ou le marché, c'est le plaisir du produit et de la relation humaine qui me passionne, m'aide à le maîtriser et à le partager.



Et puis...l'envie de partager, de convaincre, de former, de développer bref, de fédérer vers un but commun si possible de manière transversale, en interface ou en relation avec d'autres métiers ou services.



Responsable de centre de profit, Directeur commercial ou Directeur Produits, j'ai aimé cette possibilité d'impulser une politique, de la mettre en oeuvre, de favoriser l'adhésion à un projet, de créer une relation de long terme avec les clients ou de gérer un projet complexe avec, à la fin, la satisfaction de l'avoir mené à bien.



Voilà ce que j'offre à une entreprise qui recherche un cadre polyvalent : dynamique, enthousiaste et auto-motivé capable de transmettre cette approche à son entourage. Par ces temps de pessimisme, une richesse potentielle.?...



Mes compétences :

logicels aménagement

Pack office

Développement

Gestion

Franchise

Export

Marketing

Organisé

Industrie

Homme de terrain

BtoB

Force de vente