Philippe TAILLARDAT

*Management panel fournisseurs selon stratégie et politique achats, définies



*Management de projets :

-analyse et planification des besoins et des ressources

-négociation contrats/ marchés/ coûts, recherche de productivité, reporting suivi des budgets

-veille technologique



*Quality management

-garantir les livrables et la qualité des prestations achetées

-pertinence des actions mises en œuvre et pertinence des axes d'amélioration proposés





Mes compétences :

Achats

Cosmétique

International

Machines spéciales

Médical

Plasturgie

Randonnées

Santé

Services généraux

Stratégie

Supply chain

Voyages

Électromécanique

Négociation achats