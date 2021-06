Philippe VAN DE SOMPÈLE

Dirigeant pragmatique avec de solides références dans les services innovants, la production et la gestion de canaux de ventes directes ou indirectes, je suis un leader avec des performances financières et opérationnelles avérées pour la mise en œuvre de stratégies telles que :

• L’introduction d’une technologie innovante, fortement impactant sur l'organisation ou les processus du client.

• La transformation du service après-vente vers une différenciation stratégique et rentable du Service Client.

• La migration de la force de vente vers la vente consultative pour répondre à la complexité croissante des demandes clients.

• La direction du marketing & des ventes pour le compte de plusieurs entreprises familiales ou d’un consortium

• Adapter la stratégie et les organisations pour garantir la performance attendue et intégrer les évolutions du marché

• La fusion d’équipes de différentes cultures lors de croissance externe afin de garantir les bénéfices de l’acquisition

• La responsabilité d’uncentre de profit lié à la vente d’équipements, de Services ou de productions de petites séries,

Domaine

• B2B Innovations B2B : Industrie4.0, Economie de la fonctionnalité, Co-Working pour plusieurs entreprises patrimoniales ou consortium

• Marchés: Automobile, Trains, Aéronautique, Equipement Agricole, IAA, Biens de consommation, Pharma, Cosmétique, Bois, Céramique

• Cœur de Métier : Equipements Industriels et Systèmes, Robotique, Services Clients, Contrôle Process, Automatisation, PLM, MES, Performances Industrielles

• Procédé de Production: Manutention, Packaging, Fonderie, Mécanique, Plasturgie, Formage, Mecano-soudure Découpe , Encollage , Traitement de surface ,Fabrication additive ,



Mes compétences :

Robotique

Industrie

Manager

International