Picq CHRISTINE

J'ai choisi de faire un BTS d'assistante de direction, parce que la fonction m'interessait et qu'elle me permettait d'entrer dans la vie active très rapidement.



Après avoir exercé pendant 12 ans la fonction d'Assistante de direction dans la PME "labo Service Normandie" à CAEN, je suis partie travailler chez Kodak (multinationale) à Paris.

J'ai alors eu différentes responsabités d'assistante de Direction au sein du service marketing de la division photo Grand Public.



Infos diverses :

Bon niveau d'Anglais (Bulat - niveau 3)- Anglais professionnel quotidien : tél et e-mail



Mes compétences :

Assistante de Direction

Budget

Gestion budget

Marketing