Pierre Carrelet est né le 3 mars 1954 dans la région d’Aix-en-Provence. C’est par la danse contemporaine entre 1978 et 2000 qu’il façonne son parcours professionnel et artistique. Il est d’abord interprète d’une vingtaine de pièces dansées, puis s’intéresse à la chorégraphie et à la mise en scène de théâtre en essayant d’associer à ses créations des éléments comme l’image fixe ou animée. « 8 créations chorégraphiques, 4 créations théâtrales ». Il tente de trouver une articulation sensible, poétique, entre une forme de représentation éphémère (des corps et des voix sur une scène), et des éléments d’accompagnement comme la photo ou la vidéo s’inscrivant dans le spectacle comme des sources narratives complémentaires ou décalées

C’est cette interaction qui a conduit Pierre Carrelet à rencontrer les Instants Vidéo Numériques et Poétiques. Il entreprend alors un travail théâtral autour de l’auteur portugais Fernando Pessoa. Un spectacle intitulé «L’intranquille» fruit d’une complicité entre comédiens, vidéastes et chanteurs. Si Rimbaud a pu écrire : « Je est un autre ». Pessoa a fait dire : « Je est multiple ».

Son intérêt et sa curiosité pour des outils et des formes qu’il découvre par la rencontre, l’ont récemment conduit vers la réalisation de documentaires, dont deux réalisés en 2007 et 2009 « De Mémoire d’Eux » qui tente de faire apparaître à côté de la grande histoire, une autre moins connue, plus ténue mais autrement plus sonore : un conte historique sur l’aventure institutionnelle de l’éducation populaire depuis 1940. C’est à cette occasion qu’il rencontre Philippe Festou musicien, compositeur et imagine avec lui des Poèmes en Images, réponses aux pièces musicales de « Construction/Déconstruction » présenté au public sous la forme d’un concert visuel. Il réalise également un Travail vidéo pour musique improvisée « Figures (I-M) » inspiré des événements de 1968.

Depuis 2005, il se consacre totalement à la photographie et à la vidéo



