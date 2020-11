Pierre COHEN

Je dispose de 13 années d’expérience dans le métier du conseil en organisation et systèmes d’information. Par la nature de mes réalisations, je me suis spécialisé dans le domaine de la Business Intelligence, plus particulièrement la mise en œuvre de solutions décisionnelles en environnement SAP.

Expert des solutions décisionnelles (SAP BI et BusinessObjects) et de gestion de la performance (SAP BIIP et BPC), j'interviens pour des clients grands comptes (EADS, La Poste, GDF, Novartis, Unilever ...) à toutes les étapes de la vie d'un projet (responsable avant-vente, AMOA, conception et pilotage d'équipe de réalisation et de maintenance).



Formation Professionnelle:

----------------------------------

- Formation BW362 SAP HANA 1.0 pour SAP BW

- Formation DBW73 Delta technique SAP NetWeaver 7.0 / 7.3

- Formation SAP BPC 420 - Administration version SAP Netweaver

- Formation SAP Buiness Objects Xcelsius Enterprise

- Formation SAP BO 100 – SAP BusinessObjects Integration pour SAP Netweaver BW

- Formation SAP TECH France 2009 (Intégration SAP et SAP BusinessObjects, Présentation de Xcelsius, Présentation de SAP BusinessObjects Desktop Intelligence et de SAP BusinessObjects Web Intelligence, Gestion des performances de SAP Netweaver Business Intelligence 7.0)

- Formation ARIS Business Designer

- Formation SAP CPM 310 BPC Application, Calcul & Configuration

- Formation BI Integrated Planning (BW370)

- Formation Delta Data Warehousing SAP NetWeaver 2004s (DBW70E)

- Formation SAP SEM Business Planning & Simulation (SEM210

- Formation « Leading at the front line » (Programme Novartis pour l’encadrement) – CDR International

- Formation Delta SAP Business Information Warehouse 3.0 (TU3BW)

- Formation Advanced Planning and Optimisation (APO 010 et 020 )

- Formation SAP Business Information Warehouse 2.0 (TABW20)

- Certification SAP Business Information Warehouse



Mes compétences :

Business intelligence

SAP BI-IP

SAP BI4

SAP BW

SAP BPC

SAP Business Objects

BPC

BI

SEM

Hana

SAP SLT