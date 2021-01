Pierre DRUET

De formation généraliste mais marqué par une forte culture technologique et informatique, je revendique aujourd'hui cette double compétence afin de guider les directions métiers soucieuses de tirer le meilleur de leurs outils informatiques.



La maîtrise des systèmes d'information nécessite de plus de en plus d'agilité pour accompagner l'entreprise dans sa stratégie de changement, cibler les enjeux, obtenir l'adhésion et piloter jusqu'au résultat final.



Une expérience acquise au sein d'industries variées, plus que l'expertise d'un outil en particulier, guide mon intuition à proposer les solutions les plus pertinentes, tout en gardant la maîtrise du temps et des coûts directs et indirects.



Mes compétences :

ITIL

Sap

Supply Chain

MES

Gestion de projet

Agroalimentaire

Maîtrise d'ouvrage