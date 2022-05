Pierre-Edouard MATHIEU

Après plusieurs années passées comme spécialiste en solution de DRM (digital right management) sur des projets commeArray, vod.glowria.fr orArray,

Je suis intervenu en tant que presales manager sur la totalité des produits, technologies et pays ciblés par Ipercast de la définition des offres a la gestion des bids et a l'implémentation de projets.



J'ai aussi participé a un projet du RIAM en collaboration avec l'INA sur les technologies de fingerprinting vidéo.



Après 18 mois comme responsable de l'élaboration et au développement du réseau de vente indirecte d'Ipercast et 1 an chez Akamai Technologies comme customer solutions engineer, je suis maintenant Broadcast relation manager chez DGit.



* Fort background sur le marché et les technologies du CDN

* Expert en Digital right management (gestion des droits numériques)

* Expert en Diffusion Multimedia

* Compréhension des méthodes de vente et mise en application en situation de vente.

* Focus sur objectifs, habitué a mener a leurs termes des projets sous fortes contraintes (temps, criticité...)

* Fortes capacités de communication

* Expériences de prise de parole en public

* Expériences a l'international



Mes compétences :

Availability

Digital

DRM

High Availability

Live

load balancing

Management

Multicast

Multimedia

Satellite encoding

TCP IP

VOD