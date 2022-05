Pierre-Elric PUZIN

Titulaire d'une maîtrise en droit et diplômé de l'Institut Supérieur du Commercre(3ème cycle RH), j'occupe des fonctions RH généralistes depuis 10 ans. Je maîtrise l'ensemble de la gestion opérationnelle et juridique des ressources humaines :



- recrutement,

- rédaction et vie du contrat de travail,

- conception, administration et suivi du plan de formation,

- animation et négociations avec les partenaires sociaux,

- gestion des contentieux (disciplinaire, ruptures conventionnelles ou licenciements)

- conduite de projets RH

- pilotage des budgets et de la masse salariale



Business partner et très attaché à la notion de client interne, ma principale mission est avant tout d'accompagner et de conseiller aussi bien les opérationnels que le management.



Mes compétences :

juriste

Ressources humaines