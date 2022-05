Pierre-Emmanuel JACQUELINE

DOMAINES ET SECTEURS D’ACTIVITE



> > Domaines :

- CRM : Gestion de campagnes marketing cross-canal, Service client, Sales Force Automation, Data mining

- BI : Chaîne de valeur du décisionnel, Entrepôt de données client, Data Management, Reporting

- Web : Parcours client, Spécifications fonctionnelles du site et du back office, Notes et avis clients en ligne

- Autre domaine : Développement Durable et Responsabilité Sociétale de l’Entreprise



> > Secteurs d’activité :

- Industrie, Banque, Services, Transports, Distribution, Médias, Tourisme.





COMPETENCES



> > Conseil métier : diagnostic et feuille de route CRM

- Analyse de l’existant en termes d’organisation, de processus métier et de Système d’Information Marketing

- Collecte, analyse et synthèse des besoins métier

- Définition de la stratégie client et de la vision fonctionnelle cible, recommandations métier et SI, analyse d’impacts



> > Accompagnement métier et SI

- Rédaction de cahier des charges et de business plan, gestion d’appel d’offres, aide au choix d’outils

- Conception générale métier et spécifications fonctionnelles détaillées, rédaction du dictionnaire de données

- Définition et formalisation des processus de campagnes marketing multicanal et des reportings commerciaux



> > Pilotage de projet, gestion d’équipe et conduite du changement

- Mise en place, préparation et animation des instances de pilotage, recommandations méthodologiques

- Encadrement d’équipe (de 1 à 5 personnes), planification et évaluation des charges

- Formation et accompagnement utilisateurs



> > Gestion d’appel d’offres, solutions du marché et domaines de capitalisation

- Prise en charge de réponses à appel d’offres

- Connaissance du périmètre fonctionnel des solutions CRM (Neolane, MS Dynamics CRM)

- Contribution à l’élaboration d’offre commerciale : Capital client, Big data, Data mining, Web analytics





Mes compétences :

Business Intelligence

Marketing relationnel

Conseil

Marketing

Neolane

Gestion de projet

Gestion de la relation client

AMOA