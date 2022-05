Pierre-Emmanuel NGUEFACK

Ingénieur procédés.

Champion régional de savate boxe française.

Formation d'ingénieur à Polytech'Lille génie biologique et ingénierie agroalimentaire (GB-IAAL).



- Etude, réalisation, démarrage et optimisation de lignes industrielles. Du PID à la carte de contrôle.

Spécialisation dans les procédés de séchage (Flash dryer, faisceaux de vapeur, drumdryer) et les procédés de séparations (cyclonage, centrifugeuse à bol et assiettes, peeler centrifuge, décanteurs).



- Dimensionnement d'équipements (cuves, pompes, échangeurs, tuyauteries).



- Réalisation d'analyses fonctionnelles, automatisation du procédé, définition d'alarmes et de surveillances, de matrices de causes à effets.



- Commissioning d'équipements industriels (installation de 2000m² pour 100 000 tonnes par an de produit commercial). Démarrage des équipements.



- Travail collaboratif avec le département qualité. Analyse de risque HACCP. Définition de PSC et de mesures de contrôle. Interface production/qualité pour la gestion des non conformités et réclamations client.



- Optimisation des lignes afin d'augmenter la rentabilité des ateliers, leur fiabilité, leur suivi. Formation d'opérateur, pratique du management of change.



Anglais courant, indispensable chez Tereos.

Bonnes notions d'espagnol.



Mes compétences :

Aspen

SAP

4D

DELTAV