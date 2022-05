Pierre-Emmanuel SAINSOT

Je suis actuellement responsable de secteur sur l'Ouest parisien pour la société LACTALIS NESTLE ULTRA-FRAIS, et ce depuis 7 ans.



J'ai occupé cette fonction sur 2 zones géographiques :



-D'abord en province (BOURGES-NEVERS) pendant 2 ans

-Ensuite dans l'ouest parisien (départ. 75 - 78 - 92) depuis 5 ans.



Mon secteur pèse 78 millions d'euros de chiffre d'affaires potentiel (global Ultra-Frais)



-48 clients

-25 hypermarchés dont Carrefour MONTESSON et Leclerc BOIS d'ARCY

-23 supermarchés dont Monoprix MALAKOFF, Carrefour Market COURBEVOIE et CROISSY-SUR-SEINE





J'ai choisi mes expériences précédentes dans le secteur des biens de grande consommation :



-Assistant Business Unit , L'OREAL PARIS

-Assistant Théâtralisation, AUCHAN Communication

-Responsable de Rayon, AUCHAN Hypermarchés



C'est un monde qui me passionne, où je me reconnais vraiment.

J'ai un vrai attachement pour l'univers du magasin. Toutes mes expériences y sont rattachées, de près ou de loin.

Et je souhaite idéalement qu'il en soit de même à l'avenir.





Je cherche actuellement à évoluer dans la fonction commerciale, au sein de cet univers, chez le fournisseur ou le distributeur.



Je pense tout particulièrement à des postes d'encadrement d'équipes de vente, de formateur, de trade marketing ou de merchandising, en restant ouvert à d'autres missions.



Mes compétences :

Merchandising

Vente

PVC

Promotion commerciale

Formation

Travail en équipe