Pierre-Emmanuel VIEL

Ingénieur R&D en Traitement d'Image/Vision par Ordinateur pour les Systèmes Embarqués (robotique et automobile principalement)



Intéressé par la Vision par Ordinateur pour robots autonomes depuis 1996, mais ayant du faire face aux limitations en terme de puissance processeur pour embarquer plusieurs algorithmes en parallèle,

j'ai pris conscience au début des années 2000 du besoin d'optimisations et par là même de la nécessité de connaître l'architecture des ordinateurs.



Permettant d'offrir de meilleures solutions techniques que lorsque ces compétences sont séparées dans deux équipes différentes qui ne partagent pas le même "language", la combinaison de compétences en recherche dans le domaine de la Vision par Ordinateur, et de connaissances en Architecture et Systèmes Embarqués, me permet une plus grande flexibilité dans les développements en pouvant jouer sur les deux leviers, et ainsi d'embarquer des algorithmes sur des architectures pour lesquelles ils étaient trop complexes au départ.



Mes compétences :

Capteurs

imagerie

Ordinateur

Reconnaissance de formes

Robotique

Systèmes Embarqués

Systèmes embarqués temps réel

Vision

Vision par ordinateur

algorithmes

C

C++

SIMD (SSEx, etc.)

assembleur

Python

QT

Java

intrinsics

GPGPU

optimisation

x86

ARM

DSP

infrarouge

imageurs thermique

caméras

automobile

Linux

Traitement d'images