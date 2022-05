Pierre ENGEL

Élaboration de la politique commerciale et du Plan d'Action Commerciale de l'entreprise

Gestion des ressources humaines: recrutement et formation de commerciaux (vente, prospection et négociation)

Analyse des marchés et gestion des priorités

Développement / stratégie des ventes à l'export (appels d'offres, marketing direct et indirect)

Observation de la terre par satellite: cartographie, bases de données de gestion territoriale, environnement (forêts, côtier, études d'impact); agriculture et sécurité alimentaire

Montage de projets d'applications sur financements internationaux (Banque Mondiale, Banque Africaine de Développement, Banque Asiatique de Développement, aides européennes...)



Mes compétences :

Étude de marché

Négociation

Développement des ventes