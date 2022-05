Pierre-Eric SIMON

Aprés avoir été successivement Chef de Secteur (de 1988 à 1997) puis Directeur Régional des Ventes (de 1998 à 2002) pour une des divisions de la société Henkel-France, j'ai voulu renforcer mes compétences commerciales et managériales en faisant un Master AE (ex DESS CAAE)à l'Institut d'Administration des Entreprises.

Cela m'a permis d'appréhender toutes les fonctions transversales à l'entreprise et de racheter, en juillet 2004, Crystal Froid Climatisation.



Ativtés associatives et autre :

- Conseiller prudhommal auprès du Conseil de Prudhommes de Toulon.

- Membre des Dirigeant Commerciaux de France (DCF)(entraide, partage, éthique, respect des valeurs).

- Membre de Conseil d'Administration de l'IAE de toulon



Mes compétences :

Chef d'entreprise

Climatisation

Commercial

DCF

Dirigeant