Pierre-Etienne AUROUSSEAU

Responsable Marketing



Élaboration, négociation, mise en place et suivi d’opérations Marketing et Trade Marketing (nationales et internationales) : budgets, trends, programme de fidélisation, solutions merchandisings, opérations multibuy, emplacements, plv, prix, gamme, référencement, évènementiel.

Gestion CA de 15 à 50 M€/an

Mise en place d’outils et tableaux de bord permettant d’analyser, de piloter l’activité, de valoriser et coordonner les actions nationales et régionales (CA, Marges, Rentabilité, P&L, DN, KPI, ROI).

Étude et analyse des ventes – Mix produits – Mix réseaux – Mix enseignes.

Excellente connaissance nouveaux business models, réseaux sociaux, stratégies web 2.0 et CRM.

Veille évolution marché : suivi des indicateurs de croissance.

Management transversal et interface : commercial, finance, marketing, CRM, DtoC, logistique, juridique et production.

Management d'équipe

Très forte sensibilité aux nouvelles technologies : web 2.0

Anglais professionnel.



Mes compétences :

Stratégie digitale

Musique

Gestion budgétaire

Marketing stratégique

Internet