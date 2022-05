Pierre FAUTREZ

Mes différentes expériences professionnelles m’ont amenées à évoluer dans des domaines variées de la Logistique telles que :

- La gestion de site Logistique (100 à 200 personnes)

- Le Management d’équipes Techniques, (12 cadres),



mais aussi la gestion de Projets Logistiques stratégiques qu’ils soient à caractère:

- Informatique (WMS),

- Technique (réalisation d’un site de 20 000 m², mise en place de convoyeurs, Pick by Light, etc.) ou

- Qualité / Environnement (ISO 14001, etc.)



Cette double compétence managériale et technique est appuyée par ma formation d’Ingénieur..



La réussite de ce parcours est le fruit d’une bonne gestion de budgets de plusieurs millions d’Euros mais surtout de la capacité à animer et fédérer des équipes de métiers pluridisciplinaires autour d'objectifs fixés par l’Entreprise.



Hormis la nécessité de traiter les problématiques opérationnelles quotidiennes inhérentes à la gestion d’une plateforme de distribution il est nécessaire d'assurer la pérennisation d'une Logistique en s'assurant qu'elle reste compétitive et adaptable aux évolutions liées aux contraintes du marché.

Le management du service client et le développement du site en France m’ont permis d’accroître mes capacités d’écoute des clients et d’appréhender leurs problématiques.



Ce large panel d’expériences me permet aujourd’hui de prétendre à des postes stratégiques tels que la Direction Supply Chain, Direction de plateforme Industrielle ou Logistique.



Actuellement en poste, je suis à l’écoute d’opportunités qui permettront de mettre à profit mes compétences dans une Entreprise recherchant un profil de manager capable de l’accompagner dans des projets de développement.



Mes compétences :

Optimisation des process