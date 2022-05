Pierre-François BERNET

Je suis un passionné de cinéma et d'entrepreneuriat, ce qui m'a amené, après un passage chez L'Oréal puis Deloitte Consulting, à fonder BUTTERFLY PRODUCTIONS en 1999 (production cinématographique) et CHYSALIS FILMS en 2008 (distribution cinématographique), avec l'appui cette fois-ci de business angels.



Je garde néanmoins un oeil aussi curieux qu'actif sur le monde de l'entrepreuneuship en général, en m'impliquant d'une part bénévolement au sein de la majeure Entrepreneurs d'HEC, mais encore en développant de nouveaux projets, que j'abandonne parfois faute de temps (ou de conviction), et qui parfois ne me lâchent pas.



Mes compétences :

Cuisinier

Entrepreneur