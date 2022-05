Pierre-François GUILLEREZ

Responsable d’Agence dans le secteur de la maintenance industrielle et doté d’une expérience significative de Responsable Commercial B to B, j’ai acquis des compétences pour conquérir de nouveaux clients et marchés dans différents secteurs d’activités. Mon aisance relationnelle me permet de m’adresser à tous types d’interlocuteurs et entreprises depuis les TPE, jusqu’aux grands groupes industriels. Habitué à proposer des solutions après une analyse rigoureuse, aussi bien sur le plan humain que technique, je recherche toujours les réponses les plus adaptées pour satisfaire les clients et faire valoir les intérêts de ma société.

Avec un tempérament de « chasseur » et doté de qualités de management, je mets à profit quotidiennement les informations collectées pour gérer et développer l'activité de mon entreprise.



Mes compétences :

Vente

Technique

Négociation commerciale

Prospection

Management commercial

Management

Gestion de projet