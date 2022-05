Pierre-François LOTIRON

Consultant depuis près de deux ans, ce métier m'a donné une forte maturité et une méthodologie quant à la résolution de problématiques complexes, notamment dans le secteur public.



Avant cela, les stages que j'ai effectués m'ont permis de me familiariser avec différents mondes comme celui de la finance de marché (Banque Populaire du Massif Central), des mondes de l'associatif (Espace Initiatives Jeunes) ou de l'entrepreneuriat (OrthoCare Innovation).



Mes compétences :

Biotechnologie

entrepreneuriat

Finance

Financial Planning

Investissement

Planning

Stratégie