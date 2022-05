Pierre-François VERBECQUE

18 ans d’expérience en ventes & marketing et management international en B2B (Sécurité, Grands Comptes (produits IT/Audio Vidéo), Visioconférence).



Mes centres d'intéret sont la Sécurité de part mon expertise, mais aussi l'Ecologie et l'Energie.



Mon but en tant que chef des ventes:



Etre un exemple, motiver et développer mon équipe; partager et mettre en commun les valeurs pour atteindre nos objectifs et profiter de ce que nous faisons.



Atouts professionnels clés:



- Capacité de mettre en œuvre une nouvelle organisation et un changement de culture dans un environnement complexe.

- Coaching et développement des personnes (en face à face ou à distance) au niveau local et international.

- Toujours en création d’opportunités business grâce à mon expérience en marketing.

- Capacité à analyser le marché / identifier les influenceurs et décideurs grâce à mon expérience dans la gestion des comptes stratégiques.

- Toujours en proposition de la bonne stratégie pour le canal de vente.



Mes valeurs:



Le respect, la confiance, l’honnêteté et l’engagement.



Mes compétences :

esprit d'équipe

télécommunications

vidéosurveillance

créativité