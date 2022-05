Pierre GOLDING

Durant ces six dernières années, j'ai été amené à manager divers projets digitaux, allant de services financiers au cloud computing en passant par le e-commerce.



J'ai toujours gardé la volonté de comprendre tout ce qui peut apporter de la valeur ajoutée à une société sur le web, qu'il s'agisse d'améliorer l'expérience du client en lui proposant des contenus et des services de qualité, d'améliorer la connaissance des clients (data management) ou la relation que l'on peut construire avec eux (CRM, e-marketing...).



J'aborde mes projets avec beaucoup de pragmatisme et reste toujours factuel.



J'essaie également d'utiliser la passion qui m'anime pour insuffler une dynamique et être un moteur pour les équipes internes.



Technophile, aimant résoudre des situations complexes, je reste toujours concentré sur les objectifs business.

Mon objectif est de travailler dans une société innovante et en environnent agile.



Je peux intervenir aussi bien à un niveau stratégique par la définition de roadmaps, process métiers et backlogs (Product Owner), qu'à un niveau opérationnel pour amener les projets jusqu'au succès (Chef de Projet ou Scrum Master).



Postes basés en région parisienne uniquement pour le moment.



Mes compétences :

Marketing stratégique