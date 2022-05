Pierre GOUPIL

Actuellement en maîtrise d'informatique au Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM) de Bordeaux, je suis en cours du soir.



Après un premier stage réussi de 4 mois à Madagascar (langage Java / Tomcat) et un second à Bordeaux de la même durée pour une entreprise de sécurité (Java EE : Struts, Hibernate, JSP / Tomcat), je suis parti en Angleterre au mois de février pour un ultime stage, de 3 mois.



Au cours de celui-ci, j'ai appris Ajax et j'ai complété ma formation académique en étant confronté à de multiples outils, plate formes et langages, tous ayant le même dénominateur commun : Java, bien sûr. Et évidemment j'ai parfait mon anglais et éprouvé mon sens de l'adaptation !



A la fin de cette période d'essai (avril), j'ai été embauché dans l'entreprise (Goss Interactive) en tant que développeur junior. J'y perfectionne encore mon content d'outils (JSF et Maven par exemple) et de langages (JSON, XML, ...).



Je développe des modules pour notre système de gestion de contenu, appelé iCM. Ce que je fais ? Des composants graphiques riches, dynamiques et interactifs grâce à Ajax et des composants métiers réutilisables et de qualité grâce à Java, mais qu'il faut intégrer et faire communiquer avec le "back-end" qui lui est en Cold Fusion !



A la rentrée de septembre 2007, je souhaite rentrer à Bordeaux : mes différents voyages ne m'ont fait qu'aimer ma ville et mon chez moi encore plus. Je pourrais y terminer ma maîtrise, tout en travaillant, bien sûr.



Puis viendra le temps du diplôme d'ingénieur, que j'irais passer en Espagne, car le CNAM de Bordeaux y a une antenne.



Passionné par mon métier et les challenges qu'il me propose, j'espère ensuite continuer ma carrière de développeur informatique Java EE à l'international. Pourquoi pas en Australie, en Finlande ou au Japon ?



Mes compétences :

International

J2EE

JAVA

Java j2ee

Java EE