Responsable des approvisionnements et de l'ensemble de chaîne logistique pour AZELIS, distributeur de produits chimiques de spécialités.



Ma mission : accompagner l'équipe Supply Chain au quotidien, piloter les approvisionnements et assurer la performance de la chaîne logistique à l'International.



Mon objectif : atteindre la plus grande satisfaction clients possible et développer nos relations avec les fournisseurs et partenaires, tout en préservant le BFR de l'Entreprise.



Titulaire d'un MBA en Management International.



Pierre GROS.



Mes compétences :

Pilotage des Flux

Achats internationaux

Stockage marchandises

ERP

Négociation

Gestion de stocks

Audit logistique

MICROSOFT DYNAMICS AX

Bon relationnel

Rigueur