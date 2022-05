Pierre GUERRERO

Bonjour à tous,

J'ai commencé mon parcours professionnel dans un cabinet de consultant comme assistant auprès d'un consultant spécialisé en analyse de la valeur.

J'ai ensuite intégrer une société de prestataire pour le compte de Renault. J'étais alors planificateur de projet.En 2000, je suis engagé chez Renault, en tant de technicien Méthodes dans un premier temps, puis chef d'UET (atelier de 20 personnes).

Mon travail me permet de gérer les problèmes qualité au quotidien, gérer un budget global (achat, paye et impots),participer et remonté mon expérience lors de réunions de projet et bien sur manager mes hommes afin de progresser sur les axes QUALITE COUTS DELAI et ENVIRONNEMENT.

Dés 2008, j'intègre la société Louis Vuitton et prend la responsabilité de deux ateliers de production.

En 2013, je suis nommé chef de projet site sur les développement nouveaux produits et process.

En 2015, je deviens manager référent qualité, en charge de développer l'amélioration continue des process opérationnels et administratifs du site.

2016, je deviens responsable des correspondants qualité, garants des normes qualité et de leurs bonnes applications dans les différents sites de production, pour toutes les productions maroquinerie, lunettes et accessoires de la maison.



Mes compétences :

Perfectionniste

Qualité

Production

Management

Luxe

Amélioration continue

Gestion de projet

Lean IT