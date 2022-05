Pierre GUILLAUMIN

J'ai une formation d'ingénieur agronome (Agrocampus Ouest, ex ENSA Rennes) et j'ai suivi une spécialisation en économie. Je possède des compétences en analyse économique et financière, gestion de projets, statistiques. Au cours de mon parcours professionnel, j'ai travaillé dans le domaine de l'export et du commerce international (Ubifrance), la politique agricole (Ministère autrichien de l'agriculture) et la recherche-développement (Supagro). Je suis actuellement à la recherche d'un poste d'analyste économie/marchés dans la région de São Paulo au Brésil.



Mes compétences :

Allemand

Anglais

Brésil

Conseil

Études de marché

Etudes economiques

Export

Gestion de projet

International

Portugais

Stratégie

Viticulture