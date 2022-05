Pierre GUILLOT

Ingénieur Génie Civil

Direction Générale de Sociétés de Maîtrise d'Ouvrage , de Maîtrise d'Oeuvre et d'Aménagement Foncier

Recherche et Développement en conception et programmation d' l'Habitats du "Bien-Être".

Optimisation de gestion de Programmes et de Maîtrise des coûts.

Développement et réalisation de programmes bio-climatiques , géothermie,solaire thermique,PAC.

Développment d'habitats résilients sur critères de mobilité géographique, d'évolution de l'autonomie et de diversités socio économiques.





Mes compétences :

Apprendre encore et toujours