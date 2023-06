Pierre HENNEBERT

Dr Ir spécialisé en Chimie de lEnvironnement



SPECIALITES

- Dangerosité des déchets : auteur d'une méthode originale d'analyse des déchets en substances, reprise dans la réglementation et soumise à l'AFNOR, classement des déchets selon les critères H1 à H14

- Études des déchets comme source de polluants vers lenvironnement et réduction des émissions

- Etude des transferts des éléments et composés dans les milieux naturels : eaux et sols

- Analyses environnementales normalisées en sols, eaux, déchets industriels, boues

- Caractérisation et classification des sols et déchets

- Traitement biologique des sols pollués (remise en fonctionnement dun biocentre)

- Proposition, obtention de financements et réalisation de projets de recherche appliquée

- Statistiques

- Communication public spécialisé ou non (rapports, présentation)



2023 Consultant



2009 - 2022

INERIS (Institut Nationale de l'Environnement Industriel et des Risques) Aix en Provence

Etude et valorisation des déchets (laboratoire - lysimètre)

Méthode de caractérisation des déchets pour la connaissance des déchets en substances

Evaluation de la dangerosité des déchets

Mission d'appui au MEDDTL

Caractérisation et normalisation de la caractérisation des déchets





POSTE PRECEDENT ( 04/2009 06/2009 )

Directeur de production, EUROFINS Scientific SA, groupe international de laboratoires d'analyse

Pour un grand groupe de l'analyse (alimentaire, pharmaceutique, industrielle, environnementale), qui a acheté deux laboratoires déficitaires en environnement, mission de 6 mois de redressement :

- Première étape : diagnostic des causes, analyser en détail par milieu (air, eau, sol), par activité (prélèvement, analyses, études), par service analytique, par affaire, par paramètre si nécessaire : chiffre daffaire, dépenses, résultat financier, prix de revient, prix de vente, délais, satisfaction client, coûts : personnel, matériel, consommables, assurance qualité, administration, productivité

- Deuxième étape : actions sur les causes identifiées : première série dactions « simples » de productivité ou de réduction des délais, deuxième série dactions sur lorganisation, les flux, les personnes, les investissements, les outils informatiques globaux.







POSTE PRECEDENT ( 04/2008 03/2009 )

Gérant de Construction Bois Environnement, sarl

- Création de lentreprise

- Objectif : construction de maisons passives (isolées au point de ne pratiquement plus nécessiter de chauffage «actif») et de maisons basse consommation.

- 5 personnes, CA 2008 = 225 000 € HT (démarrage avril).

- Réalisation dune maison passive et dune maison basse consommation.

- Activité en thermique des bâtiments (logiciel PHPP 2007), en conception et réalisation de maison ossature bois, en maîtrise dœuvre de chantier de construction de maison individuelle sous la direction dun architecte.

- http://www.construction-bois-environnement.com



Lannulation dun lotissement HQE de 17 maisons (2 ans dactivité) et la remise en cause du chantier en cours par le lotisseur, actionnaire principal de lentreprise, met celle-ci en difficulté. La cessation d'activité a été prononcée en janvier 2009.



Mes compétences :

Chimie

Classement

Communication

Docteur ingénieur

Environnement

Recherche

recherche appliquée

Statistiques

Synthèse