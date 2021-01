Pierre-Jean CADOT

Consultant indépendant, spécialiste du développement international avec une expérience d'entrepreneur dans 4 pays différents dans les services et l'industrie, de formation HEC, je viens de terminer le transfert des compétences de ma dernière entreprise à son repreneur et suis à la recherche de missions dans les domaines de la stratégie, du redressement, de l'exportation et du développement international auprès de PME/PMI ou TPE/TPI industrielles à vocation internationale. Je suis prêt également à étudier tout dossier de reprise d'entreprise filiale de grand groupe se recentrant sur son coeur d'activité. Domaines de prédilection : industrie, B to B, machines, alimentaire.



Mes compétences :

Direction générale

Développement international

Directeur de projet