Pierre LAVIROTTE

Ingénieur français dans les opérations industrielles depuis près de 20 ans, je parle l'anglais, l'italien et le chinois (mandarin) couramment.



Mes compétences clés :

- Management opérationnel de la production et des équipes avec responsabilité P&L.

- Suivi et amélioration de la performance (industrielle et financière) en utilisant intelligemment les outils Lean et le benchmark.

- Management de la Supply Chain et de la sous-traitance.

- Création et mise en application du plan stratégique opérationnel.

- Construction dunités industrielles (usinage et assemblage, principalement en mécanique, métallurgie et plasturgie).

- Gestion de projets internationaux industriels et de services.



Je suis avant tout ouvert et TRÈS moteur. Le challenge, l'autonomie, la diversité et la complexité sont mes motivations principales et je m'épanouis en faisant progresser mes équipes et la structure qui m'entoure.



Après plus de six années de gestion opérationnelle de production en Chine (petites et grandes séries), j'ai travaillé huit ans chez Vallourec sur des problématiques d'amélioration de performance industrielle et de projet de construction dusine de filetage premium en Ecosse (service après-vente).



Mes passions sont la montagne, la menuiserie, et la photographie.



Vous trouverez ci-dessous mes réalisations principales dans les différents postes que j'ai occupés.



