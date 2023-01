Pierre-Louis BONNARD

Au cours de ma carrière chez a&o Systems + Services France,

- j'ai participé au déploiement de serveurs pour un client "Grande Distribution"

- collaboré au service Hot Line niveau 2 pour un client "Grand Compte"

- installé de la téléphonie IP

- changé et configuré divers éléments réseau (routeurs, switchs)

- participé au support VIP pour un client "Grand Compte"



A présent, je souhaite travailler "pour vous et avec vous" en tant que technicien expert itinérant ou sédentaire, pour missions d'installation, de maintenance et de déploiements informatique, conseils.

Je suis ouvert à tous types de contrats de travail (CDD, missions courtes et longues durées, itinérance, etc...)



Rayon d'action : France - Belgique





Mes compétences :

Informatique

Autonomie

Professionnalisme

Service



A présent, retraité et toujours en mode "veille technologique" m'intéressant aux dernières innovations dans le domaine informatique .



De plus depuis quelques années, je suis chargé de la sonorisation d'un festival de lecture à voix hautes, qui se déroule à Lectoure (32700)



Je fais également des montages vidéo sur Davinci Resolve, ainsi que quelques réalisations.

https://www.youtube.com/user/itv276