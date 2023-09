Pierre Louis MONTFORT

Expert de l'Industrie Agro-alimentaire, enrichi par mon passage dans différentes cultures, au sein de moyennes et grosses entreprises, dans des postes de développement et de marketing, je souhaite faire un saut compétitif à mon employeur ou client en mettant en oeuvre mon expérience et mon réseau sur les trois composantes suivantes:

- la chaîne de valeur entre les partenaires de l'entreprise qu'ils soient fournisseurs ou clients

- l'innovation et a recherche de nouvelles alliances et niches stratégiques

- la gestion des talents.