Pollart BERTRAND

En cas de panne ou de travaux exceptionnels vous pouvez louer des compresseurs et des surpresseurs (100% Exempt d'huile) de 80 à 5700 m3/H et plus en montant plusieurs unités...



Le but est de maintenir votre production d'air en cas de besoin urgent et temporaire pour les applications suivantes :



- Traitement biologique des eaux usées

- Transport pneumatique : Agro alimentaire, pharmacie, Chimie, plasturgie, ...

- Fourniture d'air pour process : Combustion, aération, séchage, fermentation aérobie

- Travaux Publics : Construction de tunnels, air respirable.

- Dépollution d'eaux de surfaces (eutrophysation, cyanobactéries).