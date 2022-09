Pompignac MARYLISE

Praticienne, je consulte en Psychopathologie et Energétique chinoise.

Formatrice, je propose de former et d'accompagner chacun en méthodologie d'Observation, Psychopathologie et Ethologie clinique.



Mes spécialités concernent plus spécialement la psychologie de l'attachement (et ses troubles) et les conduites de dépendance (addictologie) dont les stéréotypies. En 2017, je poursuis ma recherche sur la Gestion de la douleur par les méthodes douces, en médecine humaine et animale (Shiatsu, Massage, Reflexologie), continuité de mon étude clinique sur la prise en charge de la dépression post-partum via la massothérapie (CHU Bordeaux Segalen 2014).



Mes outils sont La psychanalyse (anglaise), l'éthologie clinique (Esther Bick), Les tests projectifs (PN, Rorschach, Dessins), la Relaxation, les Thérapies douces et la Médecine chinoise (Diététique chinoise, Digipuncture, Reflexologie). J'ai conçu un questionnaire de première évaluation de l'Enfant Précoce (EIP), soucieuse d'accompagner au mieux l'enfant, sa famille et ses enseignants.



Diplômée en psychiatrie périnatale par la faculté de médecine de Bordeaux, certifiée en éthologie clinique du bébé ainsi qu'en pédopsychiatrie par la faculté de médecine de Nantes, certifiée Auxiliaire en Santé Animale (IFSA), certifiée en santé et conservation des primates par le MNHN et certifiée en Médecine douce et Energétique Chinoise (CERFPA), j'ai effectué des recherches en Psychiatrie comparée :

- les tensions psycho-corporelles du cheval de sport (Biomécanique, Tension psycho-corporelle, Stress, Phénomènes inflammatoires, Douleurs, Stéréotypies, Shiatsu de détente du cheval)

- la stéréotypie d'une panthère des neiges en parc zoologique (Comportement stéréotypé, comportement compulsif de répétition, puberté, Hormones sexuelles, Comportement reproducteur)

- la dépression post-partum d'une femelle Grand singe (Délocalisation, Hormones, Stress, Phénomènes inflammatoires, Douleur, Dépression, Massages)

- le développement psychique du nourrisson orang-outan en lien avec ses interactions précoces (Développement psychomoteur, Compétences cognitifs, Autonomie, Education).



Me découvrir : Conférence "Depression Post-partum & Massothérapie : cas clinique d'une femelle Orang-outan" : https://youtu.be/081WUFWEj1U



Mon site : http://psychologie-primatologie.e-monsite.com/



Mes compétences :

Éthologie

Psychiatrie

Neuropsychologie

Médecine chinoise