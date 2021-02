Priscilla FOURCADE

J’ai créé PFASSIT.COM pour que toutes les entreprises aient les mêmes chances de réussite.



Après 10 années d’expérience en France et à l’étranger, je mets mon expertise administrative, commerciale et linguistique au service du développement de votre entreprise.



• Des services « à la carte » et « sur mesure »

• Un accueil personnalisé

• Des tarifs dégressifs



Je vous invite dès maintenant à visiter mon site : www.pfassist.com



Suivez-moi sur Facebook et Twitter @PFASSIST….





Mes compétences :

Assistante

Commerciale

Ressources humaines

Base de données

Phoning

Internet

Espagnol

Microsoft Excel

Négociation

Traduction

Supports de communication

Portugais

Anglais

Organisation

Traitement de texte

Microsoft PowerPoint

Secrétariat

Assistanat commercial

Conseil en image

Assistance administrative

Assistanat de direction