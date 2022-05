Quentin COUTELEAU

Bonjour,



Diplômé en septembre d'un Master Professionnel Hydroprotech, Gestion de Projets Hydrotechnologiques et Environnementaux, à Polytech Nice-Sophia, je recherche un travail dans l'hydraulique urbaine ou fluviale.



Par ailleurs, cette formation ainsi que la Licence professionnelle PEGEUR, obtenue en septembre 2012 et le BTS Gestion et Maîtrise de l’Eau, obtenu en juin 2011, m’ont permis d’acquérir de solides connaissances dans les domaines de l’adduction d’eau potable, de l’assainissement et de l’aménagement hydraulique.



Suite à mon alternance à la Société du Canal de Provence et de l'Aménagement du territoire, j'ai développé un intérêt plus particulier pour les réseaux urbains, notamment ceux sous pression ainsi que pour leur modélisation.



Dans le cadre de mes études et grâce à mes expériences professionnelles antérieures, j’ai su développer un esprit de travail en équipe efficace, tout en faisant preuve d’une grande autonomie.



Je reste à votre disposition pour vous faire part de vive voix de ma motivation.





Mes compétences :

Autocad

Hydraulique

Arcgis

Chimie de l'Eau

Hydrobiologie

Assainissement non collectif semi et collecti

Topographie

Eau potable

Microsoft office

CebelMail

Ingénierie