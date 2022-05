Quentin GROSJEAN-BOUREZ

J'ai longtemps cherché ma voie professionnelle avant de trouver celle qui me passionne.

Intéressé par les relations humaines, patient, à l'écoute et ayant le contact facile, j'ai trouvé ma voie dans les métiers du commerce.



Naturellement, j'ai fait des études commerciales en alternance ce qui m'a permis d'être très proche des attentes des entreprises. J'aime détecter les besoins de mes clients et me plaît à y répondre. Vendre une solution qui leur ressemble est pour moi un gage de qualité et de confiance. C'est dans cet échange gagnant/gagnant que je trouve mon entière satisfaction.



En 2017, j'ai rejoint la société FORMAGOGY et prend connaissance du monde de la formation. Le monde de la formation est vaste, complexe, fortement concurrentiel ce qui engendre de grandes disparités en termes de qualité de formation. Si j'ai choisi la société FORMAGOGY, c'est pour m'y épanouir en respectant mes valeurs, que je retrouve tous les jours dans mon cadre professionnel.



En formation la qualité ne s'invente pas, elle s'évalue.



N’hésitez pas à visiter la page Viadeo dédiée à FORMAGOGY, à regarder notre teaser et notre site internet pour mieux comprendre ce que nous proposons.



Lien page Viadeo : http://www.viadeo.com/v/company/formagogy

Lien teaser : http://vimeo.com/111107630

Mes compétences :

Force de proposition

Adaptabilité

Techniques de vente

Analyse des besoins

Ecoute

Formation professionnelle

Conseil commercial