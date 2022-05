Quentin GUILLUY

Actuellement étudiant en Master 2 au CIFFOP (Université Paris 2), Je recherche une opportunité d'emploi dans la gestion de projet RH, à partir de mi-septembre.



Après deux ans comme apprenti au service paie et administration du personnel de Leroy Merlin, j'ai dirigé mon parcours afin d'acquérir des compétences en Management de projets RH Internationaux.



Tout d'abord, mon année universitaire à l'étranger m'a permis d'acquérir un très bon niveau d'anglais et une bonne ouverture d'esprit, deux qualités très importantes dans un environnement de travail international.



Ensuite, mes expériences en rémunération chez Crédit Agricole S.A. puis en développement RH chez LVMH m'ont apporté de solides compétences et bonnes pratiques.



Je veux maintenant éprouver et développer ces compétences dans une nouvelle organisation.



Mes compétences :

Anglais

Anglais courant

Épargne

Force de proposition

International

Management

Management des talents

Politique

Politique RH

Projets RH

Rémunérations

Ressources humaines

RH international