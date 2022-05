Quentin HOUDE

Sportif et entraîneur depuis très jeune, j'ai pu acquérir des qualités comme la persévérance, la compétitivité, le sens de la communication et de la stratégie ainsi que le sens des responsabilités et de la polyvalence. Durant mes expériences professionnelles, j'ai aussi pu développer des compétences comme l'étude de marché, la vente opérationnelle et l'agencement de rayons. L'intérêt et le goût que je porte pour le commerce et le marketing peuvent allier ma passion et mes qualités sportives afin de servir au mieux une entreprise. Avec la théorie et la pratique, nous serions complémentaires car vous avez sûrement besoin d'un manager dynamique.



Mes compétences :

Marketing

Management

Autonomie

Persévérance

Travail en équipe

Vente

Sport

Point of Sale

Direct Sales

Franchising