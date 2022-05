Quentin HOUILLON-BUR

Traducteur professionnel (langues de travail : anglais, espagnol et français), spécialisé dans la traduction lors d'un programme franco-australien de Master entre l'Université Jean Moulin - Lyon 3 et Monash University.



Pendant 6 mois, de janvier à juillet 2011, j'ai été stagiaire dans une agence de traduction juridique à Paris, où j'ai pu faire connaissance avec les différents aspects du métier de traducteur-relecteur, ainsi que les capacités nécessaires à la gestion de projets.



Ayant approfondi ma compréhension des langues étrangères, notamment de l'anglais, par le biais de long séjours à l'étranger (8 mois à Ottawa au Canada, 1 ans à Melbourne en Australie), j'estime avoir les capacités nécessaires pour mener à bien des projets de traduction.



De septembre 2011 à septembre 2012, j'ai occupé le poste d'apprenti chef de projets chez Badiane Traductions à Versailles, en lien avec ma formation en Master 2 Pro Industrie de la Langue et Traduction Spécialisée à l'Université Paris Diderot - Paris 7.



Depuis septembre 2011, je suis traducteur freelance, avec une prédilection pour les domaines juridique, marketing et tourisme.



Depuis le mois de juin 2012, je suis traducteur accrédité par l'agence australienne d'accréditation des traducteurs et interprètes (NAATI) dans la combinaison EN > FR.



Depuis juillet 2013, je suis également traducteur assermenté près les tribunaux du Grand-Duché de Luxembourg en anglais et en espagnol.



Depuis août 2013, j'ai rejoint l'équipe Oui Translate en tant que Chef de Projets.



En février 2014, j'ai rejoint l'équipe de traducteurs internes Amazon à Luxembourg.



Spécialisations : traduction (prédominance dans le domaine juridique)

Langues Étrangères (courant : anglais et espagnol ; notions : portugais)

Gestion de projets de traduction



Mes compétences :

Gestion de projets

Traduction

Traduction anglais français