Quentin MAMET

Durant mes précédents emplois, tout au long de mon évolution et de mes différents postes occupés dans le milieu de l'hôtellerie, j’ai pu consolider mes compétences de gestion (équipe/exploitation/commerciale), mon leadership mais également développer mon sens du contact, de la communication.



L'assiduité, l'engagement, la passion et la motivation sont mes principaux atouts. Persévérant et ne baissant jamais les bras, mon tempérament dynamique saura pleinement s'adapter au fonctionnement de votre établissement.



Je reste à votre entière disposition pour toute information complémentaire



Mes compétences :

Professionnel du tourisme

Manager

Motivation d'équipe

Ouverture internationale

Direction générale

Motivations et valeurs professionnelles

Hôtellerie et Tourisme de Luxe

Contacts professionnels

Contacts humains

Réception Hôtellerie

leadership

management

organisation