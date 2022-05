Ingénieur / Chef de projets R&D agroalimentaire, parlant anglais couramment, je suis à la recherche d'un nouveau challenge au sein d'une entreprise agroalimentaire en Pays de la Loire (idéalement en Vendée).



Disponible dès septembre 2018.



Je suis facilement joignable par e-mail : quentin.michel.agrocampus@gmail.com



Compétences clés :



- Métier : connaissance des matières premières / ingrédients / additifs / arôme, et leur fonctionnalité, connaissance des techniques et procédés agroalimentaire, gestion de projets, formulation / développement produit alimentaire des phases laboratoire/pilote jusqu’à l’industrialisation et suivi première production, statistiques appliquées (planification expérimentale, sensométrie, organisation d’analyses sensorielles), connaissance des règles de bonnes pratiques de fabrication et d’hygiène dans le domaine de l’alimentaire, connaissance des critères de la qualité produits alimentaire, réglementation alimentaire, bases du marketing, nutrition humaine



- Langues : Anglais (Professionnel, TOEIC= 890) ; Espagnol (niveau moyen écrit et oral)



- Informatique : maitrise Microsoft Office (Word, Power Point, Excel, Acess), logiciel de traitement statistique et d’analyses sensorielles (R, JMP/SAS), langage VBA pour Excel, ERP / Traçabilité (SAP)



Mes compétences :

Office 2010

Bakery

English

Food science industry

Dairy

Gestion de projet

Dairy products

Formulation

Experimental design

Analyse sensorielle

Développement produit

SAP

Cocoa

Visual Basic for Applications

JMP