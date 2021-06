Raphaël GANGLOFF

Après un parcours tourné vers l'électronique, je suis passé presque logiquement vers l'informatique, qui à ce moment-là était encore placé sur l'évolution de demain. Ce qui était un bon calcul vu qu'aujourd'hui rien ne fonctionne sans informatique.

Un Bac Professionnel accès sur les réseaux informatique et des stages m'ont donné de l'expertise sur la micro-informatique. Je me suis lancé dans la vie professionnelle plutôt que de poursuivre les études car en informatique nous apprenons plus devant les problèmes rencontrés que dans une salle de cours.

Après plus de dix années, j'ai une bonne maitrise de mon métier avec une palette de différentes taches que je suis capable d'effectuer.



Administration d'un réseau

Management d'Active Directory

Mise en place de politique de sécurité et de sauvegardes

Rédaction de chartes informatique et de procédures

Gestion d'un parc informatique, des systèmes d'impressions et des télécoms (filaires et mobiles)

Contrôle des budgets, du stock et du SAV

Installation de périphériques

Utilisation des logiciels OS Windows Serveurs et postes de travail, pack office, connaissances de Novell

Déploiement de Windows 7

Maitrise avancé d’Excel et d'Access avec la réalisation de programmes en VBA

Création d'un CRM pour la force de vente avec interactions des différents services de l'entreprises.

Création et mise à jour de sites web

Connaissance du langage Html, JavaScript, intérêt pour le PHP, le java et le CGI

Assistance téléphonique

Montage et réparation de pc

Vente de matériels





