Bonjour à tous...



Raphaël Lebec, 12 ans de métier dans la Direction artistique Web / UI / UX / Print freelance, j'opère dans le E-commerce et l'E-marketing, spécialisé dans le Mailing et l'animation de réseaux sociaux. En parallèle je suis formateur de Webdesign.



Quelques références : Microsoft, Les Galeries Lafayette, Mc Donald's, Valeo, Darty, Crédit Agricole, Télé Star, Ricard, Agrica, Mutuaide, Clarins, Litt, Lavazza, Air Tahiti Nui, Tesa, Conforama, Bouygues, Danone, Groupama, IUT Cergy Pontoise, Canal +, PhotoBox, Auchandirect, Laposte, TGV-europe, Grosbill, PriceMinister, Cdiscount, La Française des jeux, L'Oréal et bien d'autres...



Je suis habité par 5 points intrinsèquement liés : Créativité, organisation, énergie, curiosité et humanité. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez bénéficier de toutes ces capacités. Vos ventes ne s'en porteront que mieux... A très bientôt :)



Mes compétences :

E-marketing, E-commerce

HTML5, CSS3

Photoshop, Indesign, Illustrator, Premiere, Cubase

Formation, management & coatching...

Flash, Brackets, Axure, Wordpress, Mailchimp...

Gestion de projet