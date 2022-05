Raphaël MELET

Mon poste consiste à :

Organiser la gestion commerciale de deux agences d'emploi sur le département du Jura.

Organiser le sourcing afin de recruter les profils les plus adaptés aux postes à pourvoir.

Assurer la gestion administrative et financière des deux agences au sein d'un ensemblier régional de structures d'insertion (ETTI / EI / ETTS / GEIQ / GE)

Manager les équipes (4 personnes)

Mettre en oeuvre les moyens nécessaires à l'obtention des objectifs fixés par la Direction Régionale (CA, marges, QSE ...)

Entretenir une relation clientèle de proximité et se doter d'un réseaux d'entreprises et partenaires liés à l'activité du recrutement dans le BTP.

Recruter le personnel, gérer les conflits.

Veiller au respect du code du travail et des règlementations en vigueur.

Assurer la mise en oeuvre de la politique QSE au sein des deux agences.

Représenter la structure auprès des institutionnels et des partenaires de l'emploi.



Mes compétences :

Formation

formation management

Management