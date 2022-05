Raphaël PEZET

Je travaille dans un des bureaux d'étude d'un grand équipementier automobile américain, en lien étroit avec les équipes logiciel et système.

Mon travail s'inscrit dans l'approche MBD (Model Based Design) qui consiste à appuyer le cycle de développement de produits industriels sur des outils de modélisation exécutable (type MATLAB/Simulink), afin de réduire les temps de développement et les coûts de conception.

Ces outils couvrent toute la partie gauche du cycle en V (analyse des exigences client, validation du concept, prototypage rapide, production du code industrialisable) et fournissent des solutions pour les validations fonctionnelle et statique.





Hors de mon travail, je m'intéresse de très près aux technologies Web riches, en particulier au développement d'applications Flash et Flex (sites internet, animations, jeux, etc...).



En parallèle, je suis très actif sur mon autre principal hobby: la magie. Je fais régulièrement des animations pour enfants et des interventions pour toutes sortes d'occasions.



Mes compétences :

Engineering

Ingénierie

Ingénierie système

Matlab

Rhapsody

Simulink

Stateflow

SysMl

System engineering