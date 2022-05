Raphaël RICHARD-VITTON

Marie, 2 enfants.

Plus de 15 ans d'expérience dans l'univers de la location et la vente de matériels dans le BTP et l'Industrie.

Bonne connaissance du tissu économique Rhône-Alpin.

Gestion et Management d’un centre de profit.

Définition et mise en place de stratégies commerciales.

Développement de portefeuille clients.

Suivi d’appels d’offres.

2 langues étrangères : anglais & espagnol.



Mes compétences :

Location

BTP

Management

Direction commerciale

Direction générale

Développement commercial