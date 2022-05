Raphaelle BOUTEILLER

Double culture : Entreprise/ONG et anglais courant.



Animée par la volonté de replacer l’humain au cœur de l’économie, mon objectif est de faire coopérer entreprises et structures à intérêt général : ONG ou structures de l’Economie Sociale et Solidaire.



Après 7 ans à analyser les stratégies de marques internationales en marketing et communication; à bien comprendre les attentes du consommateur en général; j’ai travaillé 2 ans en tant que Responsable Relations partenaires et Etudes à l’association Max Havelaar France.



Mes capacités d’adaptation et d’écoute m’ont permis de gérer des projets en France et à l’International avec de multiples partenaires.



Mes compétences :

Stratégie marketing

Relation client

Gestion de projet

Communication

ONG

Gestion de projets

Partenariats

Commerce équitable

Économie Sociale et Solidaire