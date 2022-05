Raphaelle BOUYSSY

Issue du monde de l'entreprise, et plus particulièrement de l'univers de l'industrie pharmaceutique au sein duquel j'ai occupé différents postes pendant 20 ans dont celui de directrice régionale, je suis passionnée par l'approche managériale et les relations humaines.

D'où l'idée de me former, dans le cadre d'une reconversion professionnelle au métier de coach.

Persuadée de plus,que le management durable s'impose aujourd'hui dans l'entreprise comme La solution pour réconcilier logique de productivité et épanouissement des individus, j'ai donc créé ma société de coaching et de formation "Coaching et Perspectives" afin de proposer aux dirigeants, managers, (mais aussi personnalités publiques, professions libérales, particuliers, étudiants)un accompagnement individuel ou collectif visant l'atteinte d'objectifs professionnel et/ou personnels.



Mes compétences :

Accompagnement

Coaching professionnel